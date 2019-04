Bolsonaro pode visitar países árabes no primeiro semestre

Da redação com informações da Agência Brasil

Um dia depois de regressar da visita presidencial a Israel, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse nesta segunda-feira (4) que o presidente Jair Bolsonaro poderá visitar países árabes ainda no primeiro semestre.

“Nos próximos dias vamos definir um programa de visitas do presidente a países árabes. Em países que sejam nossos principais parceiros para começar, depois iremos a outros”, disse após participar de audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado. “Temos avanços grandes com Arábia Saudita e Emirados Árabes”.

Segundo o ministro, o governo pretende buscar “parcerias profícuas” nos relacionamentos bilaterais. “Pretendemos estruturar nossa relação com qualquer país em benefício da nossa independência, autonomia, do nosso desenvolvimento, seja com a China, Estados Unidos, Israel ou países árabes”.

