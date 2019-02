Bolsonaro reafirma construção de pontes entre Brasil e Paraguai

O presidente Jair Bolsonaro confirmou, durante a posse do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, a construção das duas pontes entre o Brasil e Paraguai, uma em Foz do Iguaçu (PR) e Presidente Franco e a outra entre Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta.

“A segunda ponte sobre o rio Paraná, bem como sobre o rio Paraguai, é de fundamental importância para os nossos povos. Conte com o apoio do nosso governo para concretizar esse objetivo”, afirmou Bolsonaro no evento que contou com a presença do presidente paraguaio Mário Abdo.

A ordem de serviço para a construção das pontes entre os dois países foi assinado em dezembro de 2018, pelos presidentes Temer e Abdo. Na época, ficou acordado que a ponte em Foz do Iguaçu será financiada pelo lado brasileiro de Itaipu e a ponte de Porto Murtinho pelo lado paraguaio da hidrelétrica.

