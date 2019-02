Bolsonaro é aprovado por 57% dos brasileiros, diz pesquisa

O site UOL Notícias divulgou nesta terça-feira (26), que o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) é avaliado como ótimo ou bom por 38,9% da população. A indicação foi apontada por pesquisa do instituto MDA encomendada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) e divulgada hoje em Brasília. Este é o primeiro levantamento do tipo realizado pelas entidades na gestão de Bolsonaro, que tomou posse em 1º de janeiro deste ano. Os que avaliaram o governo Bolsonaro como regular foram 29%, e os que o avaliaram como ruim ou péssimo foram 19%.

Do total, 13,1% não souberam opinar sobre o tema. A pesquisa também mediu outros parâmetros nas entrevistas, como o desempenho individual do presidente Jair Bolsonaro, ministros, governadores e prefeitos, além de expectativas futuras.

Avaliação pessoal do presidente Jair Bolsonaro: Aprovam: 57,5% Desaprovam: 28,2% Não sabe/não respondeu: 14,3%

De acordo com a pesquisa, 82,7% dos entrevistados afirmam ter votado em para presidente nas eleições do ano passado. Destes, 70,4% estão satisfeitos com o voto, enquanto 15,9% estão muito satisfeitos. Outros 7,6% se declararam arrependidos.

Na avaliação de 55,4% dos entrevistados, o governo do presidente está sendo melhor do que o de Michel Temer (MDB). Para 24,3% está sendo igual, e para 8,7%, pior.

Em relação ao governo de Dilma Rousseff (PT), 55,9% acreditam que Bolsonaro está se saindo melhor. Por outro lado, 19,4% acham que está pior, e 14,5% acham que está igual.

A pesquisa MDA/CNT indica que 39,2% confiam mais em Bolsonaro do que em seu vice, general Hamilton Mourão, enquanto 6% confiam mais no vice.

Outros 27,5% disseram não confiar em nenhum dos dois, enquanto 16,3% confiam igualmente em ambos. 6,6% afirmaram não conhecer o vice-presidente.

As instituições ou corporações em que os entrevistados mais confiam são: Igreja: 34,3% Bombeiros: 19,7% Forças Armadas: 16% Justiça: 9,8% Polícia: 4,1% Imprensa: 3,7% Governo: 2,4% Congresso Nacional: 1% Partidos políticos: 0,2%

A pesquisa também ouviu os entrevistados sobre expectativas quanto à melhoria de vida em diversas áreas.

Veja as respostas por tópico:

Emprego Vai melhorar: 51,3% Vai piorar: 17,2% Vai ficar igual: 28,7%

Renda mensal Vai aumentar: 33,8% Vai diminuir: 9,6% Vai ficar igual: 51,2%

Saúde Vai melhorar: 41,7% Vai piorar: 19,2% Vai ficar igual: 36%

Educação Vai melhorar: 47,2% Vai piorar: 15,6% Vai ficar igual: 34,8%

Segurança pública Vai melhorar: 53,3% Vai piorar: 17,5% Vai ficar igual: 26,3%

Questionados se Bolsonaro tem condições de unificar os brasileiros, 40,5% disseram que sim, mas 21,6% disseram acreditar que ele acirrará a separação política entre as pessoas. Para 18,1%, a atuação dele não vai alterar a situação.

Segundo os entrevistados, os principais desafios do atual governo são: Saúde: 42,3% Segurança: 34,3% Educação: 31,6% Corrupção: 29,2% Emprego: 23,7% Economia: 14,3% Combate à pobreza: 13,3% Meio Ambiente: 1,5% Saneamento: 1% Energia: 0,9% Transporte: 0,8%

A pesquisa ouviu 2.002 pessoas em 137 municípios de 25 unidades federativas nas cinco regiões do país, entre os dias 21 e 23 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Ou seja, a probabilidade de a pesquisa retratar a realidade é de 95%.

