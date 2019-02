Bolsonaro discute situação na fronteira com a Venezuela

A situação na fronteira do Brasil com a Venezuela foi assunto de reunião nesta segunda-feira (25), no Palácio do Planalto, entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e os quatro comandantes das Forças Armadas.

O encontro ocorreu após um fim de semana de tensão e conflitos em Pacaraima, Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, e a tentativa frustrada de envio de ajuda humanitária do governo federal ao país vizinho, que enfrenta crise de abastecimento.

Ao deixar o Palácio do Planalto, o chefe de Logística e Mobilização do Exército, general Laerte de Souza Santos, disse que a ajuda humanitária do Brasil prossegue na fronteira, por meio da "Operação Acolhida". Além de Azevedo, estiveram na reunião os comandantes da Marinha, almirante Ilques Barbosa Júnior; do Exército, general Edson Leal Pujol; da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Antonio Carlos Moretti Bermudez e do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, interino, almirante Cláudio Portugal de Viveiros.

