CAIXA abre 13 agências neste sábado em MS

A CAIXA vai abrir no sábado (17), 13 agências no estado de Mato Grosso do Sul para atendimento do Auxílio Emergencial e Saque Emergencial Saque Emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Seis unidades são de Campo Grande. Os trabalhadores nascidos em julho e agosto poderão retirar até R$ 1.045 reais.

As unidades vão funcionar das 8h às 12h. Não é preciso madrugar nas filas. Todos que chegarem durante o horário estabelecido serão atendidos.

A relação de agências que está estendido pode ser conferida no site do banco: www.caixa.gov.br/agenciasabado.

Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências atendidas.

