Caso Marielle: polícia cumpre mais 16 mandados de busca e apreensão

Agentes da Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil do Rio de Janeiro fazem uma nova operação, na manhã desta quarta-feira (13), para cumprir 16 mandados de busca e apreensão no caso da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O foco dos policiais são documentos, celulares e computadores que possam ajudar nas investigações.

De acordo com o G1, entre os endereços estão imóveis relacionados a três PMs e um bombeiro militar. No início da manhã, os agentes do Ministério Público e da Polícia Civil faziam buscas na casa do bombeiro Maxwell Simões Correa, conhecido como "Suel", no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade.

Pelo menos cinco pessoas prestaram depoimentos na Divisão de Homicídios. Além do bombeiro, dois policiais militares e outras duas pessoas serão ouvidas.

