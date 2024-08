Cenipa confirma recuperação de 100% das gravações das caixas-pretas do avião da Voepass

Sarah Chaves, com CNN

O Brigadeiro Marcelo Moreno, informou em coletiva neste domingo (11), que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) obteve 100% das informações de voz e dados dos momentos que antecederam a queda do voo 2283 da Voepass.

O oficial da aeronáutica ainda informou que o Cenipa deve divulgar o relatório preliminar da investigação do acidente em até 30 dias.

Ele também ressaltou que a tripulação não fez nenhuma declaração de emergência antes da queda.

Moreno explicou que o Cenipa cumpriu o Protocolo de Chicago ao convidar a BEA, que obriga o país que fabricou a aeronave a participar das investigações, explicando a atuação francesa no processo.

O representante do órgão ainda informou que membros da empresa fabricante do motor do avião, uma companhia canadense, devem chegar hoje ao local.

O ATR 72-500, prefixo PS-VPB despencou girando sobre um condomínio de casas em Vinhedo e deixou 63 mortos, sendo 62 pessoas e 1 cachorro. Tragédia é o sexto acidente aéreo mais letal da história do Brasil.

