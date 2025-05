Coordenador de sanções de Trump vem ao Brasil para reunião no Itamaraty

Uma delegação dos Estados Unidos, chefiada pelo coordenador para Sanções do governo de Donal Trump, David Gamble, visita o Brasil nesta segunda-feira (5), em agenda de reuniões no Itamaraty.

Gamble também deve se reunir com integrantes do governo brasileiro e ouvir parlamentares da direita sobre a atuação de autoridades como o ministro Alexandre de Moraes (STF) e o procurador-geral Paulo Gonet.

O objetivo seria avaliar se há ações no Brasil que, na visão do governo Trump, possam restringir a liberdade de expressão de jornalistas e políticos de direita. Uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro também está prevista, segundo o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro.

parlamentares de direita, além de reuniões no Itamaraty e no Ministério da Justiça, apurou a CNN.

A embaixada dos Estados Unidos não divulgou detalhes da agenda do representante do governo norte-americano.

