Brasil

Corpo de mulher é encontrado esquartejado dentro de mala

A vítima tinha 34 anos, mas o nome não foi divulgado, caso aconteceu na Capital de São Paulo

20 fevereiro 2026 - 14h51Taynara Menezes, com Agência Brasil
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

O corpo de uma mulher foi encontrado, na manhã de quinta-feira (19), esquartejado dentro de uma mala, na capital paulista. De acordo com a Polícia Civil de São Paulo a vítima tinha 34 anos, mas o nome não foi divulgado. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP) do estado.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) instaurou inquérito policial e investiga as circunstâncias do caso registrado como homicídio. “Exames periciais foram requisitados e serão analisados pela autoridade policial, assim que finalizados. Diligências prosseguem”, informou a SSP em nota.

A polícia encontrou o corpo quando agentes da Guarda Civil Metropolitana foram acionados para atender uma ocorrência, informados de uma mala em um córrego, em Parelheiros, zona sul da cidade. Na ocasião, constataram que eram partes de um corpo humano.

Recorde de feminicídios

O Brasil atingiu número recorde de 1.518 vítimas de feminicídios em 2025, ano em que a sanção da Lei do Feminicídio completou dez anos. Na ocasião, a norma inseriu no Código Penal o crime de homicídio contra mulheres no contexto de violência doméstica e de discriminação. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No ano anterior, em 2024, o país já havia atingido um recorde com 1.458 vítimas. “Se [o crescimento de feminicídios] está acontecendo, isso é uma omissão do Estado, porque esse é um crime evitável”, opinou Samira Bueno, diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

