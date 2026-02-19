Menu
Brasil

Criança de 3 anos morre engasgada com pirulito

O corpo da criança foi sepultado nesta quinta-feira em Minas Gerais

19 fevereiro 2026 - 19h11Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Foto: Getty Images)

Uma criança de 3 anos morreu engasgada com um pirulito na noite dessa quarta-feira (18), no interior de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nossa Senhora do Carmo, hospital que atendeu o menino, ele chegou inconsciente à unidade de saúde.

Conforme o site Metrópoles, a criança morava no distrito de Pitangueiras, em Prados, e precisou ser levada para o hospital em Barroso, na cidade vizinha.

A unidade de saúde informou que os pais levaram o filho ao pronto-socorro após o engasgo, mas ele já estava com suspeita de parada cardiorrespiratória. A distância entre a comunidade rural e o hospital é de cerca de 17 km.

Segundo a nota divulgada pelo instituto, o paciente foi levado à Sala Vermelha, onde recebeu atendimento da equipe assistencial, composta por dois médicos generalistas e um pediatra, mas não resistiu.

 “Apesar dos protocolos de emergência e das medidas de suporte avançado, o quadro não foi revertido, a criança não resistiu”, diz a nota.

O corpo da criança foi sepultado nesta quinta-feira (19), no Cemitério de Pitangueiras.

