Duas crianças em situação de rua morrem carbonizadas

Dois meninos morreram após o barraco em que estavam pegar fogo na Vila Mariana, em São Paulo. O incêndio ocorreu na madrugada desta terça feira (03). Os meninos, de 3 e 4 anos moravam na rua com o pai e a madrasta, que, de acordo com o Corpo de Bombeiros, também ficaram feridos.

O pai dos meninos de 36 anos, pai dos meninos, teve queimaduras de 3º grau no rosto e nas mãos, e uma mulher de 40 anos, madrasta das vítimas, foi ferida nas mãos. Ambos foram levados ao Hospital das Clínicas, mas ainda não há informação sobre o estado de saúde dele.

O Corpo de Bombeiros enviou cinco viaturas para combater as chamas, mas quando as equipes chegaram ao local, o barraco estava completamente destruído. Ainda não se sabe as causas do incêndio. O local foi isolado para o trabalho de perícia e o caso foi registrado do 16º DP na Vila Clementino.

