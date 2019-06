Ex-chefe do MPF em MS compõe a lista tríplice para PGR

O resultado da lista tríplice para a sucessão de Raquel Dodge no comando da Procuradoria-Geral da República saiu há pouco e, entre os três mais votados, está o ex-chefe do Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul, Blal Yassine Dalloul.

Blal Yassine teve 422 votos, e ficou atrás dos subprocuradores Mário Bonsaglia e Luiza Frischeisen, que tiveram 478 e 423 votos respectivamente.

A eleição foi realizada nas unidades do Ministério Público Federal em todo o país. Ao todo, 946 membros participaram da eleição, o que corresponde a 82,5% da categoria. Cada um pôde votar em até três candidatos.

A lista tríplice, que não está prevista na Constituição, se tornou uma tradição desde 2003. Bolsonaro já adiantou que pode ou não seguir a lista.

Conheça Blal Yassine Dalloul

Blal Yassine Dalloul nasceu em Campo Grande (MS) em 1961. Ele começou sua carreira no Ministério Público Federal em 21 de junho de 1985, após ser aprovado para o cargo de técnico administrativo.

Ingressou na carreira de procurador da República em 10 de junho de 1996. Sua primeira lotação foi no MPF em Presidente Prudente (SP). A partir de março de 1997, passou a atuar na Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul. Lotado inicialmente no ofício criminal, em dois meses foi indicado pelos colegas para o que seria seu primeiro período no cargo de procurador-chefe.

