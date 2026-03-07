Governo abre prazo para convocados do CNU confirmarem interesse em vagas

Candidatos convocados no Concurso Público Nacional Unificado (CNU) de 2025 devem confirmar o interesse nas vagas imediatas a partir deste sábado (7). O prazo termina às 23h59 de segunda-feira (9).

Ao todo, 102 candidatos foram chamados nesta etapa e precisam registrar a manifestação de interesse exclusivamente pela Página de Acompanhamento no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do concurso. Para acessar o sistema, é necessário utilizar a conta da plataforma Gov.br.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a confirmação é obrigatória para que o candidato continue participando das próximas fases do concurso, como o curso de formação e a eventual nomeação. No entanto, o registro de interesse não garante a posse imediata no cargo, já que ainda é necessário cumprir outras etapas previstas no edital.

O ministério alerta que apenas acessar o sistema não é suficiente. O candidato precisa confirmar formalmente se tem ou não interesse na vaga. O registro pode ser feito apenas uma vez por rodada de convocação e não pode ser alterado depois de enviado, mesmo dentro do prazo.

Caso o candidato não manifeste interesse ou deixe de acessar o sistema até o fim do prazo, será considerado ausente e deixa de disputar a vaga.

A lista com os nomes dos 102 convocados foi publicada na sexta-feira (6) no Diário Oficial da União , por meio do edital nº 3/2026. A consulta individual também pode ser feita na própria página de acompanhamento do concurso.

A divulgação da classificação final para vagas imediatas e da lista de espera está prevista para o dia 16 de março, no Diário Oficial da União e no site da FGV.

