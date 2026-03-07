Menu
Menu Busca sÃ¡bado, 07 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Governo abre prazo para convocados do CNU confirmarem interesse em vagas

A confirmaÃ§Ã£o Ã© obrigatÃ³ria para que os candidatos permaneÃ§am nas prÃ³ximas etapas do concurso.

07 marÃ§o 2026 - 14h52Sarah Chaves, com AgÃªncia Brasil
Foto: Tomaz Silva/Agência BrasilFoto: Tomaz Silva/AgÃªncia Brasil  

Candidatos convocados no Concurso Público Nacional Unificado (CNU) de 2025 devem confirmar o interesse nas vagas imediatas a partir deste sábado (7). O prazo termina às 23h59 de segunda-feira (9).

Ao todo, 102 candidatos foram chamados nesta etapa e precisam registrar a manifestação de interesse exclusivamente pela Página de Acompanhamento no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do concurso. Para acessar o sistema, é necessário utilizar a conta da plataforma Gov.br.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a confirmação é obrigatória para que o candidato continue participando das próximas fases do concurso, como o curso de formação e a eventual nomeação. No entanto, o registro de interesse não garante a posse imediata no cargo, já que ainda é necessário cumprir outras etapas previstas no edital.

O ministério alerta que apenas acessar o sistema não é suficiente. O candidato precisa confirmar formalmente se tem ou não interesse na vaga. O registro pode ser feito apenas uma vez por rodada de convocação e não pode ser alterado depois de enviado, mesmo dentro do prazo.

Caso o candidato não manifeste interesse ou deixe de acessar o sistema até o fim do prazo, será considerado ausente e deixa de disputar a vaga.

A lista com os nomes dos 102 convocados foi publicada na sexta-feira (6) no Diário Oficial da União, por meio do edital nº 3/2026. A consulta individual também pode ser feita na própria página de acompanhamento do concurso.

A divulgação da classificação final para vagas imediatas e da lista de espera está prevista para o dia 16 de março, no Diário Oficial da União e no site da FGV.

 

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Lucas Pinheiro conquista ouro na Copa do Mundo de esqui alpino
Esportes
Brasileiro, Lucas Pinheiro leva ouro na Copa do Mundo de esqui alpino
Defesa confirma morte de Mourão, 'Sicário' de Vorcaro
Brasil
Defesa confirma morte de MourÃ£o, 'SicÃ¡rio' de Vorcaro
Bruno foi preso nesta quinta
Brasil
JustiÃ§a manda prender goleiro Bruno apÃ³s ele descumprir condicional
Febraban alerta sobre golpe do falso gerente
Economia
Febraban alerta sobre golpe do falso gerente
Guarda de Campo Grande -
PolÃ­tica
Com PEC aprovada, guardas municipais podem ser chamadas de PolÃ­cia Municipal
Polícia Civil de São Paulo - PCSP/Divulgação
PolÃ­cia
OperaÃ§Ã£o mira agentes da PolÃ­cia Civil que blindavam criminosos em delegacias de SP
Fabiano Contarato e Alessandro Vieira
Brasil
CPI recorre ao STF contra suspensÃ£o da quebra de sigilos de empresa da famÃ­lia Toffoli
Mês da mulher: SUS ganha teleatendimento para mulheres expostas à violência
Brasil
MÃªs da mulher: SUS ganha teleatendimento para mulheres expostas Ã  violÃªncia
Feminicídio está no centro da discussão do país
Brasil
Brasil pede Ã  OMS inclusÃ£o de CID de feminicÃ­dio
Ministro André Mendonça e Paulo Gonet - Arte: JD1
JustiÃ§a
Ministro AndrÃ© MendonÃ§a dÃ¡ 'ralo' na PGR apÃ³s Ã³rgÃ£o ignorar urgÃªncia na prisÃ£o de Vorcaro

Mais Lidas

A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
PolÃ­cia
CrianÃ§a que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Fachada UPA
SaÃºde
Prefeitura diz ao MinistÃ©rio PÃºblico que fornece comida a pacientes de UPAs e CRSs
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
PolÃ­cia
AGORA: Com sinais de violÃªncia, homem Ã© encontrado morto no centro da Capital