Incêndio atinge plataforma de petróleo na Bacia de Campos

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na manhã desta segunda-feira (21), a plataforma de petróleo Cherne 1 (PCH-1), localizada na Bacia de Campos, a cerca de 130 quilômetros da costa de Macaé, no Norte do Rio de Janeiro.

A unidade, que atualmente está sem produção desde 2020, abrigava 176 trabalhadores no momento do incidente. De acordo com informações do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), as chamas começaram por volta das 7h25 e só foram controladas por volta das 11h25.

O combate ao fogo durou cerca de quatro horas e contou com a atuação de embarcações especializadas em combate a incêndios, as chamadas Fire Fighters, que permaneceram ao lado da plataforma durante toda a ocorrência.

Durante a emergência, um trabalhador terceirizado caiu no mar. Ele foi resgatado com vida pela embarcação de apoio Locar XXII, consciente, com queimaduras leves, e recebeu atendimento médico imediato a bordo da unidade PNA-1. Segundo a Petrobras, o trabalhador está sendo transferido por via aeromédica para avaliação médica mais detalhada.

Como medida de segurança, o escoamento de gás da plataforma foi interrompido. A Petrobras informou que todas as 176 pessoas a bordo foram contabilizadas e estão em segurança. Equipes não essenciais serão desembarcadas preventivamente para que a integridade das instalações seja analisada. A companhia também afirmou que uma comissão será criada para apurar as causas do incidente.

O Sindipetro-NF manifestou solidariedade ao trabalhador ferido e voltou a denunciar a precarização das condições de trabalho nas unidades offshore da Bacia de Campos. “Infelizmente, o que vemos hoje são as consequências práticas do desmonte da indústria nacional do petróleo. O sucateamento da Bacia de Campos, além dos prejuízos econômicos, coloca em risco a vida dos trabalhadores”, afirmou a diretoria do sindicato em nota.

A Petrobras confirmou o incêndio em comunicado oficial e destacou que as equipes de emergência foram acionadas imediatamente após o início do fogo, conseguindo debelar as chamas com sucesso. A empresa reforçou que acompanha a situação e dará o suporte necessário aos envolvidos.

As investigações sobre as causas do incêndio devem começar nos próximos dias.

