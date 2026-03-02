IrmÃ£os de 6 e 9 anos passam mal ao comer doces enviados pelo ex da mÃ£e

Dois irmãos, de 6 e 9 anos, foram internados na manhã do último domingo (1º) após passarem mal no bairro Parque Guaianazes, na zona leste de São Paulo. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a mãe das crianças informou que os meninos consumiram bolachas e chocolates que teriam sido enviados pelo ex-companheiro dela.

Segundo o relato da mãe, pouco tempo após ingerirem os alimentos, os irmãos começaram a apresentar sintomas clínicos e passaram mal. Diante da situação, eles foram levados às pressas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, onde receberam os primeiros cuidados médicos. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde das crianças.

A Polícia Civil determinou a realização de perícia nos pacotes dos alimentos consumidos pelos meninos. O objetivo é identificar se havia alguma substância que possa ter provocado o mal-estar.

Além disso, exames complementares foram solicitados para esclarecer as causas do ocorrido e confirmar se houve, de fato, uma tentativa de envenenamento. Caso é tratado como tentativa de homicídio.

Diante das circunstâncias e da suspeita envolvendo o envio dos alimentos, a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio. As investigações continuam para apurar a responsabilidade e entender a possível motivação do crime.

Mais informações poderão ser divulgadas pelas autoridades conforme o avanço das investigações.

