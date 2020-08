'Lixo no chão, tiro na mão', promete faixa colocada em UPA

Sarah Chaves, com informações do Meia Hora

Uma faixa com os dizeres "lixo no chão, tiro na mão", foi colocada em frente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, na quarta-feira (26), e chamou a atenção de quem passava pelo local.

O recado é assinado como "a diretoria". A Polícia Militar informou ao site Meia Hora, que ainda não sabe quem colocou o material no local, mas disse que equipes do 39° BPM (Belford Roxo) já foram informadas para a retirada do mesmo.

Nas redes sociais, pessoas comentaram sobre o assunto. "Os sinistros e os ecológicos são de Bel, rs", disse uma mulher. "Adoro o conceito de conscientização das favelas no Rio", disse outra.

