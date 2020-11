Lobo-guará é capturado após nadar em lagoa e entrar em uma casa em BH

Um lobo-guará foi capturado na manhã do último domingo (1) em um condomínio em Nova Lima, Belo Horizonte. O animal estava nadando na Lagoa dos Ingleses, perto de um clube particular, quando foi avistado pelos frequentadores.

O animal se sentiu acuado com a presença dos curiosos e entrou em uma casa. Os moradores foram retirados para captura do lobo. Um veterinário foi até o endereço da ocorrência para ajudar na utilização de dardos tranquilizantes.

Os militares esperaram o animal se tranquilizar com o efeito do medicamento para fazer a captura de forma segura. O animal foi solto na Serra do Rola Moça, no bairro Jardim Canadá, na Região Metropolitana da capital.

Deixe seu Comentário

Leia Também