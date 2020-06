Ludmilla irá lançar música 'Cobra Venenosa' após briga com Anitta

Joilson Francelino, com informações do Uol

Após soltar uma carta aberta para Anitta, Ludmilla anunciou que irá lançar uma nova música.

Em seu Instagram, a funkeira contou que a canção, nomeada como 'Cobra Venenosa', irá ser lançada no próximo dia 3. "Vídeo de lei antes do lançamento. Vem dia 3/7', disse ela na legenda com emojis de cobra.

Lud, que vestiu verde para fazer o anúncio, deu uma palinha do single polêmico. Em sua carta, divulgada ontem, a funkeira abriu o jogo sobre sua relação com Anitta.

No vídeo, a esposa de Brunna Gonçalves comentou sobre a briga envolvendo a música 'Onda Diferente', tratamento pejorativo, entre outros tópicos envolvendo a Poderosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também