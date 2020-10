Criador de 'bigodin finin, cabelin na régua' morre afogado no RJ

Foi encontrado nesta sexta-feira (23), dois adolescentes que desaparecem após pularem no rio Ururaí, em Campo dos Goytacazes, região norte do Rio de Janeiro. Um dos meninos que morreram era Kallebe Oliveira, 16 anos, mais conhecido como MC Kallebe, que ficou conhecido na internet por um vídeo onde fala “bigodinho fininho, cabelinho na régua”.

Ele teria pulado no rio para nadar e acabou se afogando. Um colega de Kallebe, também pulou no rio para tentar achar ele, porem, acabou se afogando também. A família espera no local pela chegada da perícia. O corpo de bombeiros local, fazia buscas na região desde quinta-feira (22).

MC Kallebe viralizou nas redes socias após o lançamento da sua música em 2018 e chegou a ter mais de dois milhões de visualizações. O cantor também participou de uma reportagem onde mostrava as dificuldades que enfrentava.

