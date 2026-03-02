MEC paga parcelas do PÃ©-de-Meia a estudantes nascidos em maio e junho nesta segunda-feira

O Ministério da Educação (MEC) paga, nesta segunda-feira (2), duas parcelas do Programa Pé-de-Meia 2025 aos estudantes nascidos em maio e junho.

Uma das parcelas é referente à conclusão, em 2025, de uma das séries do ensino médio. A outra é destinada aos concluintes dessa etapa que participaram dos dois dias de provas da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os depósitos são realizados de forma escalonada, conforme o mês de nascimento dos estudantes, e ocorrem diretamente nas contas da Caixa Econômica Federal abertas pelos beneficiários.

Calendário de pagamentos

Confira o cronograma até 5 de março:

Janeiro e fevereiro: receberam na quinta-feira (26 de fevereiro);

Março e abril: receberam na sexta-feira (27);

Maio e junho: recebem nesta segunda-feira (2);

Julho e agosto: recebem em 3 de março;

Setembro e outubro: recebem em 4 de março;

Novembro e dezembro: recebem em 5 de março.

Os valores pagos na chamada “Poupança do ensino médio” são de R$ 1 mil pela conclusão de uma das séries do ensino médio e R$ 200 pela participação no Enem 2025.

Depósitos e regras

Os alunos do Pé-de-Meia aprovados no 3º ano em 2025 terão o incentivo de conclusão liberado para saque imediato, além da parcela única de R$ 200, caso tenham participado dos dois dias do Enem do ano passado.

Já os estudantes do 1º e 2º anos do ensino médio público terão o valor de R$ 1 mil creditado em conta, que permanecerá bloqueado até a conclusão do ensino médio.

O estudante pode optar por manter o recurso na poupança da instituição bancária ou direcioná-lo para aplicação no Tesouro Direto, por meio do aplicativo Caixa Tem.

