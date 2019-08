Mega acumula novamente e pode pagar R$ 46 mi na quarta-feira

Ninguém acertou os números do concurso 2.182 da Mega-Sena, sorteado hoje pela Caixa em São Paulo e cujo prêmio estava estimado em R$ 35 milhões. Veja as dezenas: 19 - 22 - 39 - 46 - 47 - 59.

A quina saiu para 66 apostas, com prêmio de R$ 46.519,40. Já a quadra teve 5.179 apostas ganhadoras, pagando R$ 846,90.

Com isso, o prêmio estimado para o próximo concurso, com sorteio na quarta (28), é de R$ 42 milhões.

Como participar?

Para concorrer, o apostador tem até as 19h do dia do sorteio para ir a uma lotérica credenciada pela Caixa e pagar R$ 3,50 por uma aposta simples.

Também é possível jogar pelo computador, tablet ou celular. Neste caso, é necessário ter pelo menos 18 anos para apostar.

Deixe seu Comentário

Leia Também