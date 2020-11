Moro assume cargo em escritório que atua como administradora judicial da Odebrecht

Gabrielly Gonzalez, com informações do G1

Nesse domingo (29), o ex-ministro da Justiça do governo de Bolsonaro, Sérgio Moro foi anunciado como novo diretor da empresa de consultoria americana Alvarez & Marsal, escritório que atua como administradora judicial da Odebrecht — empreiteira investigada pela Lava Jato.

Segundo anúncio divulgado no site da empresa, o ex-juiz federal vai comandar a área de disputas e investigações a partir de dezembro. O objetivo, de acordo com o comunicado, é que Moro possa "desenvolver soluções para disputas complexas, investigações e questões de compliance" para os clientes da empresa, com base em sua experiência governamental.

Além disso, o informe destaca que Moro é especialista em liderar investigações anticorrupção complexas e também em estratégias de compliance.

Odebrecht é uma empreiteira investigada pela Lava Jato, operação que foi conduzida por Sérgio Moro quando Juiz Federal no Paraná. À TV Globo, o ex-ministro confirmou o cargo, mas informou que não vai se pronunciar no momento.

