Morre o diretor Dennis Carvalho, aos 78 anos, no Rio de Janeiro

O diretor e ator Dennis Carvalho morreu na manhã deste sábado (28), no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, aos 78 anos. A unidade confirmou o falecimento ao portal G1, sem autorização da família para divulgar mais detalhes.

Nascido em São Paulo, em 27 de setembro de 1947, Dennis construiu uma carreira marcada por sucessos tanto diante das câmeras quanto nos bastidores. Atuou na primeira versão de Roque Santeiro (1975) e dirigiu mais de 40 produções, entre novelas, minisséries e especiais.

Entre seus trabalhos como diretor estão Selva de Pedra – 2ª versão (1986), Roda de Fogo (1986), Fera Ferida (1993) e Celebridade (2003). Como ator, participou de Brega & Chique (1987), Mico Preto (1990), Pátria Minha (1994) e História de Amor (1995).

Nos últimos anos, Carvalho esteve à frente de produções como Babilônia (2015) e Segundo Sol (2018), consolidando-se como um dos nomes mais influentes da televisão brasileira.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também