Mulher leva soco, esfaqueia marido e vai presa

Brenda Assis, com informações G1

Um casal foi preso pela Polícia Militar, após um desentendimento terminou com uma facada no peito do homem, na noite de ontem (19), em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte.

Segundo o G1, quando a polícia chegou ao local do crime, no distrito de Justinópolis, a própria companheira da vítima se entregou, sem resistência. Ela afirmou aos policiais que estava sendo agredida pelo homem e o atacou para se defender.

A mulher contou que a vítima estava alcoolizada, discutindo por motivos fúteis. Durante o bate-boca, o homem acertou um soco na boca da mulher, que reagiu. Ela mesma contou aos militares que pegou uma faca e acertou o peito da vítima para fugir das agressões, mas não tinha intenção de matar o companheiro, com quem tem um relacionamento há seis anos e uma filha de quatro.

Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Justinópolis, onde recebeu atendimento médico. Já o companheiro foi levado para a UPA Venda Nova, em Belo Horizonte. Ele foi atendido e liberado, sem risco de vida.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, o homem tinha sinais de embriaguez. Ele foi levado para a delegacia na companhia da mulher, onde o casal deve prestar depoimento.

