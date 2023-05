Nicolás Maduro se reúne com Lula nesta segunda-feira

Sarah Chaves, com informações do Planalto

Em visita oficial ao Brasil nesta segunda-feira (29), a pedido do presidente Lula, o presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro deve repassar os avanços no processo de normalização das relações bilaterais, iniciado em 1º de janeiro deste ano, incluindo a reabertura das respectivas embaixadas e setores consulares e a recente designação do Embaixador da Venezuela no Brasil.

De acordo com o Itamaraty, na ocasião os presidentes conversam a respeito dos processos de diálogo interno na Venezuela, com vistas à realização das eleições de 2024.

Na reunião, os presidentes deverão examinar temas prioritários para o adensamento do diálogo em todas as áreas da relação. Nesse sentido, os presidentes tratarão dos resultados da recente missão multidisciplinar à capital venezuelana, organizada pela Agência Brasileira de Cooperação, e que contou com representantes de mais de vinte órgãos governamentais brasileiros. Atenção especial será atribuída aos temas fronteiriços, com destaque para a proteção das populações que residem nessa faixa, entre elas os povos Yanomami.

Finalmente, os dois Chefes de Estado deverão tratar de temas das agendas regional, a exemplo da integração sul-americana e da cooperação amazônica, e multilateral.

O comércio bilateral alcançou cerca de US$ 1,7 bilhão em 2022, com exportações brasileiras de US$ 1,3 bilhão e importações de quase US$ 400 milhões. Vale recordar que o intercâmbio entre os dois países chegou a alcançar US$ 6 bilhões em 2013, o que demonstra o potencial da relação e retomada das parcerias econômicas.

O objetivo do encontro, afirma o ministério, é promover o diálogo "franco" entre todos os países, identificando "denominadores comuns", discutindo perspectivas para a região e "reativando a agenda de cooperação sul-americana em áreas-chave".

Segundo o Itamaraty, estarão presentes os chefes de governo:

- da Argentina;

- da Bolívia;

- do Chile;

- da Colômbia;

- do Equador;

- da Guiana;

- da Guiana Francesa;

- do Paraguai;

- do Suriname;

- do Uruguai;

- e da Venezuela

Deixe seu Comentário

Leia Também