"O pai ta on", diz Bolsonaro em vídeo para apoiar jogo de Neymar

Sarah Chaves, com informações do UOL

O presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo mandando um recado de apoio ao jogador Neymar, devido ao jogo da final da Liga dos Campeões da Europa que ocorrerá no domingo (23), entre o Paris Saint-Germain (PSG) e o Bayer de Munique.

Com a camisa do ABC, o presidente deixa o recado. “Ó Neymar, bom jogo ai pra você, estamos aqui na torcida, o pai ta on”, disse Bolsonaro, usando o famoso bordão do jogador que viralizou a pouco tempo.

Atacante do PSG, Neymar participou ativamente de sete dos oito gols do clube no mata-mata da competição. São dois gols marcados, duas assistências e outras três ações fundamentais para o time francês movimentar o placar.

PSG e Bayern de Munique disputam a final da Liga dos Campeões no estádio da Luz, em Lisboa a partir das 15h (horário do MS). A equipe francesa busca o título inédito, enquanto os alemães querem a sexta taça.

Veja o recado do presidente:

