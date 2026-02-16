Menu
Menu Busca segunda, 16 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Carnaval 2026
Brasil

Oposição anuncia ação no TSE contra Lula após desfile na Sapucaí

Partidos alegam possível promoção eleitoral antecipada com uso de recursos públicos

16 fevereiro 2026 - 13h25Sarah Chaves, com CNN
Foto: Alex Ferro / RiotourFoto: Alex Ferro / Riotour  

Parlamentares da oposição anunciaram nesta segunda-feira (16) que irão acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o presidente Lula (PT) após o desfile da escola Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí, que homenageou a trajetória política do petista.

Entre os que prometem recorrer à Justiça Eleitoral está o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, que afirmou nas redes sociais que irá protocolar ação sobre o que chamou de “uso de dinheiro público” no evento. O partido Novo também informou que pretende pedir a inelegibilidade de Lula por suposto abuso de poder político e econômico, sob o argumento de promoção eleitoral antecipada. Segundo a legenda, a ação será apresentada após eventual registro de candidatura do presidente, previsto para o segundo semestre de 2026.

O enredo da escola retratou momentos da carreira de Lula, incluindo o impeachment de Dilma Rousseff, a posse de Michel Temer (MDB), a prisão do petista e seu retorno ao Planalto. Um personagem caracterizado como “palhaço Bozo” fez referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em uma encenação que também incluiu a figura do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na semana passada, o TSE já havia negado um pedido de liminar apresentado pelo Novo para impedir a realização do desfile. A Corte entendeu que barrar previamente a apresentação poderia configurar censura, mas decidiu manter o processo aberto para avaliar eventual irregularidade após o evento.

O deputado federal Zucco (PL-RS) também defendeu a apuração do caso, afirmando que o conteúdo do desfile e a participação de Lula levantam indícios de possível promoção eleitoral antecipada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Folia em casa? Plataforma oferece filmes nacionais gratuitos; confira
Brasil
Folia em casa? Plataforma oferece filmes nacionais gratuitos; confira
Foto: MEC Divulgação
Brasil
Inscrições para o Pé-de-Meia Licenciaturas 2026 começam nesta terça (17)
Delegado Rivaldo Barbosa -
Justiça
Caso Marielle: delegado e policiais operavam organização criminosa dentro da Polícia Civil
"Tio Trutis" - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Polícia
Tiros, empurrões e controle: veja o que a mulher de 'Tio Trutis' contou à Polícia
Animais são mais vulneráveis a essa época
Brasil
Exposição a multidões no carnaval traz riscos à saúde dos animais
"Tio Trutis" - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Justiça
Justiça determina medida protetiva e avisa ex-deputado 'Tio Trutis' sobre risco de prisão
Mergulhadores iniciaram imediatamente as buscas na área do acidente
Brasil
Naufrágio no Amazonas deixa dois mortos e sete pessoas desaparecidas
Empresas precisam se enquadrar nas regras
Brasil
Hoje é o último dia para empresas se adequarem ao ECA Digital
Piloto que espancou jovem em Brasília vira réu por homicídio doloso
Brasil
Piloto que espancou jovem em Brasília vira réu por homicídio doloso
A viagem consolida uma agenda que une diplomacia econômica, segurança alimentar e inteligência artificial
Brasil
Brasil mira diplomacia do agro e da IA em missão presidencial na Índia e Coreia do Sul

Mais Lidas

Crime aconteceu no começo da semana
Polícia
Após furtar produtos de loja, ladrão audacioso ameaça comerciante em Campo Grande
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
General Mario Fernandes
Justiça
Exército diz ao STF que general pode receber visita íntima na prisão
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha"
Justiça
'Paulinho Metralha' é condenado a 21 anos de prisão por matar inocente em Campo Grande