Outro! Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Pleno

O Banco Central decretou nesta quarta-feira (18) a liquidação extrajudicial do banco Pleno, antigo Voiter. A medida é adotada quando a autoridade monetária entende que a instituição não tem mais condições de continuar operando e precisa encerrar as atividades para pagar credores de forma organizada.

O Pleno vinha enfrentando dificuldades para honrar compromissos e já estava proibido pelo BC de emitir novos CDBs, principal forma de captação de recursos. Sem conseguir se financiar, a situação de caixa se agravou.

Dados mais recentes disponíveis no Banco Central, referentes a junho de 2025, mostram que o banco tinha patrimônio líquido de R$ 672,6 milhões e lucro líquido de R$ 169,3 milhões. Por outro lado, acumulava um passivo de R$ 6,68 bilhões, valor que representa o total de dívidas e obrigações. Desse montante, R$ 5,4 bilhões eram referentes a CDBs, ou seja, dinheiro aplicado por investidores que precisa ser devolvido com juros.

Até julho de 2025, o Pleno fazia parte do conglomerado do Banco Master. Depois, passou para o controle de Augusto Lima, que deixou a sociedade com Daniel Vorcaro e assumiu a instituição. Ambos chegaram a ser presos na Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras, e foram posteriormente liberados com uso de tornozeleira eletrônica.

Em nota, o Banco Central informou que o conglomerado do Pleno representa uma fatia pequena do sistema financeiro nacional, com 0,04% do total de ativos e 0,05% das captações.

Os problemas do banco são antigos. Antes de se chamar Pleno, a instituição foi Indusval e depois Voiter, passando por sucessivas reestruturações. Tentativas de venda não avançaram até que o Master assumiu o controle. Posteriormente, o BC autorizou a transferência para Augusto Lima, mas meses depois a instituição acabou tendo a liquidação decretada.

