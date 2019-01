Paulo Passos autoriza Harfouche a integrar equipe de Bolsonaro

O procurador-geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Paulo Cezar dos Passos, autorizou nesta terça-feira (8) o procurador de Justiça, Sérgio Harfouche a integrar a Secretaria Nacional da Infância e da Adolescência, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Conforme a portaria publicada nesta manhã no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS), o procurador-geral considera que a participação de Harfouche na Secretaria não acarretará em “prejuízo de suas funções e ônus para a Instituição”.

Harfouche foi convidado pela ministra do presidente Bolsonaro, Damares Alves, para integrar sua equipe. O procurador falou ao JD1 Notícias que já estava cooperando na formação de diretrizes para a pasta desde a transição, até receber uma ligação de Damares convidando-o para assumir a Secretaria Nacional da Juventude e da Adolescência.

A redação tentou contato com Harfouche, mas até o fechamento desta reportagem, não obteve retorno. Veja a portaria publicada hoje:

