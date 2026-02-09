Menu
PF quebra criptografia de celular do dono do Banco Master

O conteúdo será enviado ao STF e à PGR e pode ajudar na CPMI do INSS

09 fevereiro 2026 - 10h35Sarah Chaves
Daniel VorcaroDaniel Vorcaro   (Reprodução )

A Polícia Federal conseguiu acessar o celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, após submeter o aparelho a uma ferramenta de quebra de criptografia. O conteúdo extraído está em fase de compilação e deve ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República nos próximos dias.

Segundo as investigações, Vorcaro se recusou a fornecer a senha de um iPhone de última geração, que ainda contava com uma camada extra de proteção. Diante disso, a PF utilizou softwares capazes de romper criptografias avançadas e até recuperar dados apagados.

O ministro Dias Toffoli deve autorizar o compartilhamento das informações com a CPMI do INSS. O banqueiro está previsto para depor ao colegiado no dia 26, após o Carnaval. Além de possíveis irregularidades no Banco Master, a PF apura se houve pressão sobre autoridades para evitar a liquidação da instituição.

