Polícia prende 81 torcedores após briga no Pacaembu

Joilson Francelino, com informações da Agência Brasil

Uma briga entre torcedores terminou com 81 presos no domingo (2) em frente ao Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

O tumulto aconteceu durante a partida do São Paulo contra o Cruzeiro pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acabou empatado em 1 X 1.

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo, os policiais militares apreenderam pedaços de madeira e barras de ferro.

Os detidos foram encaminhados à 1ª Delegacia de Atendimento ao Turista. O caso está sob investigação.

