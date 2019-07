Queda de avião deixa dois feridos

Sarah Chaves, com informações do G1

Queda de um avião de pequeno porte em Autazes no amazonas deixa Piloto Carlos Alberto Gomes da Silva, 72 anos, e co-piloto Willem Andrade de Paulo, 38 anos, feridos na manhã de quinta-feira (25). O acidente foi confirmado pela Força Aérea Brasileir (FAB).

A viagem era pra transportar para o Pará o corpo de um homem que tinha morrido em outro acidente aéreo. O avião partiu do aeroclube de Manaus e seguiu com destino ao município de Itaituba, no estado vizinho. Entretanto, nas proximidades da comunidade do Novo Céu, em Autazes, a aeronave sofreu uma pane e houve um pouso forçado.

O prefeito do município Anderson Cavalcante disse não haver vítimas fatais, “estamos com toda a nossa equipe de bombeiros, médicos e polícia militar, dado todo o suporte”, disse.

Os sobreviventes foram transportados para o Pronto-Socorro João Lúcio em Manaus. Carlos Alberto e Willem estão clinicamente estáveis.

A empresa responsável pela viagem ainda não deu um parecer sobre o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também