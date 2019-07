Mulher bate com cabeça no asfalto e morre em acidente

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Edmara Marques Machado, 27, morreu no início da manhã deste sábado (20) após acidente. A moto em que ela estava foi atingida por um GM Astra, causando o óbito, em Amambai.

Conforme o Dourados News, a colisão aconteceu na rua da República, próximo a Casa de Apoio à Saúde do Índio (Casai).

Com o impacto da batida, o capacete que Edimara usava saiu e ela bateu a cabeça contra o asfalto, o que segundo os bombeiros que atenderam a ocorrência, causou traumatismo craniano.

Ela morreu antes mesmo de ser socorrida. As polícias Militar e Civil estiveram no local e será instaurado um procedimento para descobrir a causa do acidente.

