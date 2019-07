Condutor de caminhonete morre depois de bater em carreta na MS 276

Acidente envolvendo uma carreta carregada com farelo de soja e uma caminhonete Toyota Hilux, deixou um morto na tarde desta segunda-feira (15) no município de Batayporã na MS-276.

De acordo com as informações do site Nova News, a carreta tem placas de Ponta Porã e a caminhonete seria de Campo Grande. De acordo com informações imprensa local, a Hilux era ocupada por três pessoas, sendo que o condutor, ainda não identificado, morreu no local. Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a unidade hospitalar de Nova Andradina. Os ocupantes da carreta, que também, eram três, não se feriram.

O condutor da carreta disse que seguia pela via sentido Batayporã à Anaurilândia e a caminhonete sentido contrário momento em que a Hilux bateu de frente com o caminhão. O caminhoneiro disse ainda que tentou desviar, mas com o peso da carga a manobra foi prejudicada não havendo tempo de evitar a colisão.

A caminhonete parou do outro lado da pista e a carreta tombou depois da batida. Os nomes das vítimas ainda não foram revelados pelo Corpo de Bombeiros.

