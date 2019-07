Vídeo - Cantor sertanejo morre em acidente de trânsito

O cantor sertanejo Ramon Struck, de 23 anos, morreu em um acidente de trânsito após terminar um show, em Apiúna, em Santa Catarina. Ele dirigia um Fiat Uno pela BR-470 quando bateu de frente contra um caminhão.

Conforme informações do folha de Dourados, Ramon estava voltando para a cidade onde morava, Indaial, após se apresentar em um evento na noite anterior de Santa Catarina.

Ele resolveu que iria dormir no município em que realizou o show e voltar para casa apenas na manhã seguinte.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal do estado, o músico seguia no Km 110 da rodovia BR-470, em Apiúna, por volta das 8h30, quando o carro em que estava, um Fiat Uno, colidiu frontalmente com uma carreta.

O motorista do outro veículo não sofreu ferimentos. No dia 6, o Struck fez sua última publicação no Instagram: uma foto em que ele aparecia no carro, na estrada. Nos comentários, amigos e familiares deixaram comentários despedindo-se do cantor.

