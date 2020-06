Sara Winter é presa pela PF

Joilson Francelino, com informações do G1

A ativista Sara Winter foi presa pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (15), em Brasília. A prisão cumpre determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

As primeiras informação são de que a prisão não tem relação com a investigação sobre "Fake News", mas com o inquérito que investiga os movimentos antidemocráticos. O mandado atende a um pedido da Procuradoria Geral da República (PGR).

Ao todo, seis pessoas foram presas. Winter é líder do grupo 300 do Brasil, de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

