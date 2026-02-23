Serasa inicia mutirão com descontos de até 99% em dívidas

Quem está com o nome negativado tem uma nova chance para colocar as contas em dia. A Serasa começou nesta segunda-feira (23) um mutirão nacional de renegociação de dívidas, com descontos que podem chegar a 99%. As ofertas ficam disponíveis até 1º de abril.

Ao todo, mais de 2.200 empresas participam da ação, com cerca de 620 milhões de propostas de acordo. Entram na negociação dívidas com bancos, financeiras, empresas de água, luz e gás, operadoras de telefonia e outros serviços.

Segundo a Serasa, o mutirão acontece em um momento em que a inadimplência bate recorde no país.

Hoje, são 81,3 milhões de brasileiros com o nome negativado. No total, existem 327 milhões de dívidas em aberto, que somam R$ 524 bilhões. A maior parte das pendências está ligada a bancos e cartões de crédito (26,3%), contas básicas como energia e água (22%) e empresas financeiras (19,8%).

Em São Paulo, mais de 43 milhões de consumidores podem negociar cerca de 189 milhões de dívidas. O pagamento pode ser feito via Pix e, segundo a empresa, a retirada do nome da lista de inadimplentes é imediata após a quitação.

Na edição anterior do feirão, realizada entre novembro e dezembro do ano passado, foram fechados mais de 10,2 milhões de acordos em todo o país.

As negociações podem ser feitas pelo site da Serasa, pelo aplicativo oficial ou pelo WhatsApp (11) 99575-2096. Quem prefere atendimento presencial também pode procurar uma das mais de 7 mil agências dos Correios que participam da ação. O serviço é gratuito e, para negociar, é preciso apresentar um documento oficial com foto. As condições oferecidas nas agências são as mesmas disponíveis nos canais digitais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também