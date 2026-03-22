Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do ExÃ©rcito

O soldado do Exército José Carlos Junior Carvalho Grachet, de 18 anos, morreu no sábado (21) após passar mal durante um treino de corrida, em Goiânia.

De acordo com o Exército, o militar teve um mal-estar durante a atividade física no 1º Batalhão de Ações de Comandos. Ele recebeu atendimento imediato da equipe de saúde da unidade, mas desmaiou. Em seguida, foi encaminhado a um posto médico e transferido para a UTI de um hospital da região, onde não resistiu.

As circunstâncias da morte são apuradas pela Polícia Civil de Goiás e pelo próprio Exército. A Secretaria de Saúde do Estado foi procurada para informar a causa do óbito, mas não respondeu até a última atualização.

O sepultamento está previsto para a manhã deste domingo (22), em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. A informação foi divulgada por familiares e amigos nas redes sociais.

Em nota, o Comando de Operações Especiais do Exército lamentou a morte do jovem. "Que Deus conforte a todos neste momento de consternação", publicou.

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