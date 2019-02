Soraya assume CRA e destaca boa relação com Tereza Cristina

Com promessa de conciliar agricultura e meio ambiente, a senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) assumiu nesta quinta-feira (14) a presidência da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA). Luis Carlos Heinze (PP-RS) ocupará a vice-presidência.

Soraya, durante pronunciamento de posse, afirmou que tem boa relação com a ministra da Agricultura, Teresa Cristina, também de Mato Grosso do Sul. De acordo com a nova presidente da CRA, um bom diálogo entre as partes poderá fortalecer ainda mais o agronegócio brasileiro.

Meio ambiente

Soraya ressaltou que o Brasil possui condições de conciliar o desenvolvimento agroeconômico com a preservação da riqueza ambiental. “Minha prioridade será alinhar agricultura e meio ambiente. O desenvolvimento econômico e a preservação ambiental são absolutamente compatíveis” argumentou.

A senadora apontou que os investimentos no incremento tecnológico manterão o crescimento da produção, tornando possível ao mesmo tempo não desmatar. Ela disse crer que o Brasil possui vocação para o agronegócio, sendo cada vez mais um dos “celeiros do mundo”. Para exemplificar seus argumentos ela relembrou de sua visita à China no mês passado e as negociações com a empresa estatal Cofco, daquele país.

“Os chineses são nossos maiores compradores, sendo que toda essa produção é adquirida pela Cofco. E os dirigentes dessa empresa me garantiram que tudo o que aumentarmos de produção, eles compram”, afirmou.

Brasil como potência mundial

O senador Luis Carlos Heinze disse durante a posse que o Brasil possui todas as condições de se tornar a maior potência agrícola mundial em menos de 10 anos, à frente dos Estados Unidos, da União Europeia e dos concorrentes asiáticos.

Para ele, o grande desafio do agronegócio hoje é diminuir a “asfixiante carga tributária, responsável por cerca de 30% dos custos de setores inteiros, como o do leite”.

“Vamos atuar aqui na CRA junto com a ministra Teresa Cristina para que esse compromisso seja cumprido”, afirmou.

Heinze destacou o protagonismo que o agronegócio conseguiu atingir no país, afirmando que o setor foi responsável direto pela quase totalidade das reservas cambiais acumuladas nos últimos anos e por cerca de 30% dos postos de trabalho hoje existentes.

Deixe seu Comentário

Leia Também