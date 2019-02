Tereza Cristina anuncia sistema para apoiar o cooperativismo no país

Durante agenda na Cabaceiras, no semiárido da Paraíba, a ministra da Agricultura Tereza Cristina anunciou no domingo (17) que pretende fortalecer os programas de incentivo à cooperativas com a criação de um sistema novo, o Mais Cooperativismo, em parceria com a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB).

Tereza disse que o cooperativismo é fundamental para o trabalho no campo e que o governo tem muito a fortalecer no setor. Ela já conversou com a diretoria da OCB e se encontrou, no Paraná, com dirigentes do setor. “O objetivo é fazer com que as pequenas também cresçam”, ressaltou.

Como a visita foi na região nordestina do país falar sobre a seca foi imprescindível, a ministra disse que vai se reunir com o ministro do Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto para estudar ações que possam minimizar o problema da seca na região. “A ação tem de ser conjunta, não pode ser dispersa. Os ministros, toda segunda-feira, sentam para discutir as ações que podem realizar”, disse.

“Quem cuida da água é o Ministério do Desenvolvimento Regional, mas vamos conversar com o ministro [Gustavo] Canuto, ver as soluções que podemos trazer para a região”, acrescentou, defendendo também novas parcerias com os governos estaduais e os municípios.

Projeto social

Tereza Cristina disse que o governo não pretende acabar com projeto social sério, mas vai reavaliar aqueles em que o dinheiro some sem chegar a quem precisa. Ela disse que vai contar ao presidente Jair Bolsonaro o exemplo de sucesso que encontrou em Cabaceiras. “Vou mandar alguém do ministério para conhecer vocês e replicar em outros municípios esse exemplo de gente guerreira, que fez da adversidade o sucesso. Vou dizer ao presidente que temos casos de êxito no Nordeste e que precisamos apoiá-los. A região já tem muita que gente que transforma a adversidade em sucesso”, afirmou.

A ministra encerrou, no domingo (17), viagem de quatro dias ao Nordeste, tendo percorrido cidades do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, com a finalidade de planejar uma política dirigida ao semiárido e à região do país como um todo. Em março, deverá ir aos estados do Nordeste que não foram incluídos nesse roteiro inicial. A ministra viajou acompanhada do secretário de Agricultura Familiar do Mapa, Fernando Schwanke, e do presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa.

