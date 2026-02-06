Menu
Brasil

TSE fará atualização de segurança em sistemas na segunda-feira

A manutenção começa às 20h e pode deixar serviços indisponíveis até a manhã de terça

06 fevereiro 2026 - 13h12
Foto: TSEFoto: TSE  

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai realizar, na próxima segunda-feira (9), a partir das 20h, uma atualização de segurança nos sistemas operacionais dos equipamentos servidores da Justiça Eleitoral. O procedimento será conduzido pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI).

De acordo com o tribunal, a previsão é de que a manutenção seja concluída até as 6h de terça-feira (10), com o retorno do funcionamento normal dos sistemas.

Durante o período, alguns serviços ficarão temporariamente indisponíveis, entre eles o Processo Judicial Eletrônico (PJe), o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), o Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e os portais do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

A atualização inclui a aplicação de correções de segurança fornecidas pelos fabricantes, com o objetivo de eliminar possíveis vulnerabilidades e garantir a proteção dos sistemas. Segundo o TSE, a ação faz parte do processo contínuo de modernização e segurança das plataformas tecnológicas utilizadas pela Justiça Eleitoral.

