Um morre e cinco ficam feridos em engavetamento entre 7 veículos

Um engavetamento envolvendo 7 veículos deixou um motorista morto e pelo menos outras 5 pessoas feridas na Fernão Dias, em São Gonçalo do Sapucaí (MG) na madrugada desta quinta-feira (8).

Segundo o G1, o acidente aconteceu na altura do km 796, sentido Belo Horizonte. A concessionária foi acionada por volta das 2h30 e o trecho foi interditado até as 10h30 para limpeza da via.

A ocorrência envolveu um ônibus, duas carretas, três carros e um sétimo veículo que teria fugido do local. Há pelo menos 5 vítimas em estado moderado e uma vítima fatal.

O Corpo de Bombeiros informou que a vítima fatal era motorista de uma das carretas e ficou preso às ferragens. Os militares foram acionados para atender o engavetamento às 4h.

De cinco feridos, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu pelo menos duas pessoas, um homem e uma mulher. Os dois foram encaminhados para a Santa Casa de São Gonçalo do Sapucaí.

Uma das vítimas é um homem de 34 anos que teve luxação no ombro direito, escoriações pelo corpo, mas já recebeu alta e foi liberado da unidade. Além dele, uma mulher de 42 anos sofreu um corte no rosto e permanece internada no hospital.

