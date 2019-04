“Vamos ter paciência”, diz Malafaia sobre desempenho de Bolsonaro

O pastor Silas Malafaia, ligado à Assembleia de Deus, analisou nesta quinta-feira (11) os primeiros cem dias do presidente Jair Bolsonaro durante encontro com pastores de diversas denominações, no Rio de Janeiro.

Ao lado de Bolsonaro, do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre e do presidente do STF, Dias Toffoli, Malafaia fez elogios ao governo e disparou: "Um pepino de 14 anos é em cem dias que vai resolver? Vamos ter paciência".

Malafaia aproveitou a oportunidade para justificar o voto dos evangélicos em Bolsonaro. Segundo ele, o voto não foi "exclusivamente por causa da agenda moral". "Votamos em Bolsonaro porque ele tem vida limpa, pela questão da segurança, da corrupção, pela questão de um novo país, pela questão do desemprego", enumerou o pastor, que afirmou que há uma visão de que os evangélicos são alienados.

Para Malafaia, os evangélicos estão “inseridos no contexto das necessidades e desejos desse país grande".

