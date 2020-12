Veja aqui o novo prazo para sacar o FGTS emergencial

Quem ainda não sacou até R$ 1.045 do FGTS Emergencial, a Caixa Econômica Federal liberou um novo prazo para fazer o pedido até o dia 31 de dezembro deste ano. O saque emergencial foi criado para minimizar os impactos econômicos da pandemia. O calendário original seguiu o mês de aniversário dos trabalhadores.

Recentemente, a Caixa informou que cerca de R$ 7,9 bilhões do saque do FGTS não haviam sido movimentados. Com isso, o dinheiro voltou para a conta do fundo de garantia de cada trabalhador no dia 30 de novembro.

Agora, os trabalhadores que não movimentaram os valores podem acessar o dinheiro, se desejarem. Será necessário realizar uma nova solicitação pelo aplicativo do FGTS. Assim, o saldo será transferido novamente para a conta digital aberta pela Caixa e ficará disponível para movimentação pelo aplicativo Caixa Tem.

A Caixa explicou que só depois da solicitação, o trabalhador sabe o valor e a data para o saque do FGTS. Durante o calendário original, foram disponibilizados R$ 37,8 bilhões para mais de 60 milhões de trabalhadores.



