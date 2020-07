Vídeo: Bailarina do Faustão é presa em festa durante "toque de recolher"

Flávio Veras, com informações do Metrópoles

Um vídeo, divulgado pela Coluna do Léo Dias, mostra o momento em que a bailarina do Faustão Natacha Horana é presa na madrugada desta segunda-feira (20) por desacato a guardas municipais de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Segundo a Coluna, Natacha estava hospedada em um apartamento de luxo alugado por turistas do Rio. A Polícia Militar recebeu uma denúncia de uma festa com som alto no local e enviou fiscais da Prefeitura acompanhados de guardas municipais.

A assessoria de imprensa enviou uma nota para esclarecer a situação. De acordo com o texto, Natacha alugou um apartamento com dois amigos da cidade, tendo convidado cerca de 10 pessoas para uma social. “Após receber um chamado, guardas municipais invadiram o apartamento juntamente com fiscais municipais, sem que ninguém da casa permitisse o ingresso dos agentes”, diz a nota.

Deixe seu Comentário

Leia Também