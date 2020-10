Vídeo: em caminhonete, empresário arrasta morador de rua até a morte

A Polícia Civil do Maranhão informou na última quarta-feira (28), que um homem suspeito de assassinar um morador de rua em maio, na capital São Luís, foi localizado e preso na terça-feira (27). Dono de um restaurante, ele foi flagrado em imagens, divulgadas também nesta quarta-feira pela polícia, dirigindo uma Hilux com o morador de rua amarrado e sendo arrastado pelo asfalto por 1 quilômetro.

Além do empresário, que não teve o nome revelado, a polícia prendeu o vigilante do restaurante, cuja identidade também é desconhecida. A motivação para o assassinato seria o fato de o morador de rua, identificado como Carlos Alberto Santos, 36 anos, supostamente ter furtado marmitas do restaurante.

As imagens divulgadas pela polícia são fortes. Nelas, é possível observar que o dono do restaurante tortura o homem ao arrastá-lo pelas ruas de maneira fria. Ele, inclusive, para o carro em um determinado momento para pegar água com o vigilante, bebe tranquilamente e segue com o crime. Além de arrastar Santos pelo asfalto, o empresário deu marcha-a-ré e passou com o veículo por cima do morador de rua.

O empresário teria confessado o crime informalmente a policiais, mas, ao ser questionado no inquérito, preferiu ficar em silêncio. Ele agora vai responder pelos crimes de tortura e homicídio.

Assista ao vídeo clicando aqui.

