Menu
Menu Busca quarta, 11 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Vídeo: Empurrão em discussão entre Sol e Ana Paula gera pedido de expulsão no BBB

Agora o público cobra posicionamento da produção do programa

11 fevereiro 2026 - 10h51Sarah Chaves    atualizado em 11/02/2026 às 10h53

Sol Vega se envolveu em confusão com Ana Paula Renault na manhã desta quarta-feira (11) dentro do reality show, e a cena levou internautas a pedirem sua expulsão. A discussão começou após Sol reclamar de Milena Moreira, que acordava os participantes batendo nas portas dos quartos. Na cozinha, o desentendimento aumentou quando Sol se irritou com um comentário de Ana Paula.

A troca de provocações escalou, Sol se levantou, foi em direção à jornalista e a empurrou, segurando seu braço. Ana Paula afirmou que teve o pé pisado. Após o episódio, a discussão continuou com ofensas verbais.

Nas redes sociais, espectadores classificaram a atitude como agressão e defenderam a expulsão de Sol, comparando o caso a eliminações anteriores do programa.

 

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Desembargador Divoncir Schreiner Maran -
Justiça
CNJ condena desembargador de MS à aposentadoria compulsória por soltar traficante
Alexandre Magno Benites de Lacerda - Foto: Álvaro Botelho (Secom/CNMP)
Justiça
Promotor do MPMS toma posse no Conselho Nacional do Ministério Público
Marco Buzzi, ministro do Superior Tribunal de Justiça
Brasil
STJ determina afastamento de Marco Buzzi por suspeita de importunação sexual
Foto: Jorge Silva/Reuters
Brasil
Brasil sobe um ponto no índice da corrupção e mantém desempenho crítico
Prisão - Foto: Ilustrativa -
Brasil
CNJ conclui plano de trabalho para prevenir e mitigar erros judiciais no Brasil
Vídeo: Piloto é preso em avião suspeito de integrar rede de exploração infantil
Brasil
Vídeo: Piloto é preso em avião suspeito de integrar rede de exploração infantil
Daniel Vorcaro
Brasil
PF quebra criptografia de celular do dono do Banco Master
Foto: MAPA
Brasil
Lei autoriza R$ 83,5 milhões para emergências na sanidade agropecuária
Foto: Júlio César Silva/MDIC
Economia
Programa Move Brasil injeta quase R$ 2 bilhões no financiamento de caminhões
Cão 'Orelha' foi morto de forma brutal por adolescentes
Brasil
Polícia quer apreender passaporte de envolvido na morte do cão Orelha

Mais Lidas

Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro
Educação
Kits escolares não chegam a todos e prefeitura joga entrega para após o Carnaval
Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde