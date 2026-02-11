Vídeo: Empurrão em discussão entre Sol e Ana Paula gera pedido de expulsão no BBB

Sol Vega se envolveu em confusão com Ana Paula Renault na manhã desta quarta-feira (11) dentro do reality show, e a cena levou internautas a pedirem sua expulsão. A discussão começou após Sol reclamar de Milena Moreira, que acordava os participantes batendo nas portas dos quartos. Na cozinha, o desentendimento aumentou quando Sol se irritou com um comentário de Ana Paula.
A troca de provocações escalou, Sol se levantou, foi em direção à jornalista e a empurrou, segurando seu braço. Ana Paula afirmou que teve o pé pisado. Após o episódio, a discussão continuou com ofensas verbais.
Nas redes sociais, espectadores classificaram a atitude como agressão e defenderam a expulsão de Sol, comparando o caso a eliminações anteriores do programa.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Justiça
CNJ condena desembargador de MS à aposentadoria compulsória por soltar traficante
Justiça
Promotor do MPMS toma posse no Conselho Nacional do Ministério Público
Brasil
STJ determina afastamento de Marco Buzzi por suspeita de importunação sexual
Brasil
Brasil sobe um ponto no índice da corrupção e mantém desempenho crítico
Brasil
CNJ conclui plano de trabalho para prevenir e mitigar erros judiciais no Brasil
Brasil
Vídeo: Piloto é preso em avião suspeito de integrar rede de exploração infantil
Brasil
PF quebra criptografia de celular do dono do Banco Master
Brasil
Lei autoriza R$ 83,5 milhões para emergências na sanidade agropecuária
Economia
Programa Move Brasil injeta quase R$ 2 bilhões no financiamento de caminhões
Brasil