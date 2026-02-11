Vídeo: Empurrão em discussão entre Sol e Ana Paula gera pedido de expulsão no BBB

Sol Vega se envolveu em confusão com Ana Paula Renault na manhã desta quarta-feira (11) dentro do reality show, e a cena levou internautas a pedirem sua expulsão. A discussão começou após Sol reclamar de Milena Moreira, que acordava os participantes batendo nas portas dos quartos. Na cozinha, o desentendimento aumentou quando Sol se irritou com um comentário de Ana Paula.

A troca de provocações escalou, Sol se levantou, foi em direção à jornalista e a empurrou, segurando seu braço. Ana Paula afirmou que teve o pé pisado. Após o episódio, a discussão continuou com ofensas verbais.

Nas redes sociais, espectadores classificaram a atitude como agressão e defenderam a expulsão de Sol, comparando o caso a eliminações anteriores do programa.

