Vídeo: Flagra termina em fuga do "peladão" de moto

Um vídeo gravado em Bebedouro, no interior de São Paulo, viralizou nas redes sociais nesta semana ao mostrar um homem que teria flagrado a esposa com um suposto amante dentro da própria casa.

Nas imagens, amplamente compartilhadas, o suposto amante aparece deixando o imóvel em uma motocicleta, sem roupas. O conteúdo circulou rapidamente entre usuários da cidade e da região.

De acordo com informações divulgadas pela FTN Brasil, o marido teria surpreendido os dois e exigido que o homem saísse imediatamente da residência, sem permitir que ele se vestisse.

Até o momento, não há confirmação oficial das autoridades sobre o caso, nem registro de ocorrência ou informações sobre possíveis desdobramentos legais.

