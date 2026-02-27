Menu
Vídeo: Flagra termina em fuga do "peladão" de moto

Vídeo mostra homem deixando casa sem roupas após suposto flagrante de traição

27 fevereiro 2026 - 13h13Sarah Chaves

Um vídeo gravado em Bebedouro, no interior de São Paulo, viralizou nas redes sociais nesta semana ao mostrar um homem que teria flagrado a esposa com um suposto amante dentro da própria casa.

Nas imagens, amplamente compartilhadas, o suposto amante aparece deixando o imóvel em uma motocicleta, sem roupas. O conteúdo circulou rapidamente entre usuários da cidade e da região.

De acordo com informações divulgadas pela FTN Brasil, o marido teria surpreendido os dois e exigido que o homem saísse imediatamente da residência, sem permitir que ele se vestisse.

Até o momento, não há confirmação oficial das autoridades sobre o caso, nem registro de ocorrência ou informações sobre possíveis desdobramentos legais.

