Vídeo - Homem invade a Globo e faz repórter refém

A repórter da TV Globo, Marina Araújo, foi feita refém por um homem que invadiu a sede do jornalismo da emissora no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (10).

Informações apontam que o homem pedia para falar com a jornalista Renata Vasconcellos, apresentadora do Jornal Nacional. O clima na redação foi de terror, segundo relatos de funcionários.

A polícia foi acionada. Após negociação, o suspeito se rendeu. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a repórter em poder do suspeito, assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também