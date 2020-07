Vídeo: Naja que picou jovem foi encontrada perto de shopping

Joilson Francelino, com Metrópoles

A cobra Naja kaouthia que picou o universitário Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, 22 anos, na última terça-feira (7), estava desaparecida foi localizada pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), no início da noite desta quarta-feira (8).

A serpente foi encontrada dentro de uma caixa de plástico, próximo a um barranco, nas redondezas do shopping Píer 21, no Setor de Clubes Sul. A Polícia Civil e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) abriram investigação para identificar o meio como a cobra chegou ao Distrito Federal.

A Naja está na lista das serpentes mais venenosas do mundo. Quem criava o animal exótico era o universitário Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, 22 anos. Ele está internado, em coma induzido, na UTI do hospital Maria Auxiliadora, no Gama.

